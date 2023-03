Programme ton robot Espace numérique Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Programme ton robot Espace numérique, 1 avril 2023, Meudon. Programme ton robot Samedi 1 avril, 14h30 Espace numérique Sur inscription Venez découvrir le robot éducatif open source « Thymio » et les bases de la programmation. Cet atelier, accessible aux jeunes, vous permettra d’apprivoiser et de programmer ce robot afin qu’il effectue au mieux les missions que vous lui donnerez. Espace numérique 2, rue de la pépinière 92360 Meudon 92360 Meudon-la-Forêt Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 14 65 18 http://numerique-meudon.fr [{« type »: « link », « value »: « https://media.mairie-meudon.fr/detailstatic.aspx?RSC_BASE=AGENDA&RSC_DOCID=708&TITLE=programme-ton-robot »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

