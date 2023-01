Crée ton jeu vidéo rétro Espace numérique Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Meudon

Crée ton jeu vidéo rétro Espace numérique, 20 février 2023, Meudon. Crée ton jeu vidéo rétro 20 – 24 février Espace numérique

Sur inscription

Pendant 5 jours à toi de créer ton jeu vidéo de A à Z ! Espace numérique 2, rue de la pépinière 92360 Meudon-la-Forêt Meudon 92360 Hauts-de-Seine Île-de-France

01 41 14 65 18 http://numerique-meudon.fr Ce stage est dédié à la création d’un jeu vidéo rétro à partir de zéro, Les stagiaires développeront au fur et à mesure les différents composants essentiels d’un jeu vidéo, le héros, les obstacles, les ennemis, les niveaux et l’ambiance sonore.

2023-02-20T10:30:00+01:00

2023-02-24T12:30:00+01:00

