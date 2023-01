La Science se livre : web émission – le numérique et l’eau, ça coule de source Espace numérique Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Une web émission inédite consacrée à la gestion de l’eau par le numérique, animée par Virginie Guiton-Agneray et ses invités. Espace numérique 2, rue de la pépinière 92360 Meudon-la-Forêt Meudon 92360 Hauts-de-Seine Île-de-France

01 41 14 65 18 http://numerique-meudon.fr L’espace numérique propose une rencontre de personnalités autour de la thématique « eau et numérique ». L’eau est l’objet d’un grand nombre de « services », de son prélèvement dans le milieu naturel à sa distribution à notre robinet, en passant par les traitements pour la rendre potable, sa collecte après utilisation et sa dépollution. En France, les communes sont responsables de la distribution d’eau potable mais elles ne se contentent pas de traiter les eaux usées à la station d’épuration. Certaines « smart city » ou villes intelligentes, mettent en place des outils numériques pour se prémunir de toutes avaries et gérer au mieux le circuit de l’eau. Elles peuvent également prendre en compte les risques météorologiques et les catastrophes naturelles. A travers cette émission et grâce à deux invités, experts dans leur domaine, nous allons voir comment l’eau est gérée et comment le numérique peut intervenir dans cette gestion. Emission présentée par Virginie Guiton-Agneray

Diffusion sur la page You Tube de l’espace numérique

2023-02-04T16:00:00+01:00

2023-02-04T17:00:00+01:00

