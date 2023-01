La Science se livre : mini pompe 3D Espace numérique Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Gratuit sur inscription

Célébrez la Science se Livre en participant à nos animations sur le thème Des enjeux de l’eau. Espace numérique 2, rue de la pépinière 92360 Meudon-la-Forêt Meudon 92360 Hauts-de-Seine Île-de-France

01 41 14 65 18 http://numerique-meudon.fr Grâce aux imprimantes 3D conçoit et imprime une pompe à eau équipée de son moteur électronique.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-01T14:00:00+01:00

2023-02-01T17:00:00+01:00

Age minimum 7 Age maximum 11

