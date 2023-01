La Science se livre : animation liquide Espace numérique Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Meudon

Gratuit sur inscription

Célébrez la Science se Livre en participant à nos animations sur le thème Des enjeux de l’eau. Espace numérique 2, rue de la pépinière 92360 Meudon-la-Forêt Meudon 92360 Hauts-de-Seine Île-de-France

01 41 14 65 18 http://numerique-meudon.fr L’espace numérique vous propose de découvrir l’animation liquide, une des meilleures techniques d’animations du moment. Cet atelier sera l’occasion de vous présenter de nombreuses astuces utilisées pour faire des animations sur les fluides.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-28T14:30:00+01:00

2023-01-28T17:30:00+01:00

