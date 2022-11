AYO Espace NoVa Velaux, 6 décembre 2022, Velaux.

AYO Mardi 6 décembre, 19h30 Espace NoVa Velaux

35€

Espace NoVa Velaux 997 avenue jean moulin, 13880 Velaux Velaux 13880 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Ayo enchaîne depuis plus de dix ans les succès folk-soul avec une précieuse touche de fraîcheur. S’il y a bien une artiste unanimement reconnue pour sa générosité en concert, c’est elle. Chaque date d’Ayo implique en effet de nombreux échanges en français avec les spectateurs. Le plus souvent, elle n’hésite pas non plus à quitter la scène pour venir chanter au milieu de son public. Il faut dire que depuis ses débuts très remarqués en 2006 avec l’album « Joyful » et l’entêtant hit « Down on my knees », l’artiste folk-soul allemande enchaîne les succès avec une grande sincérité.

L’artiste fait son grand retour en 2020 avec un nouvel son nouvel album, « Royal » !

Ayo : chant

Gaël Rakotondrabe : piano

—

Ouverture des portes – 19h30. Placement assis non numéroté.



2022-12-06T19:30:00+01:00

2022-12-06T22:00:00+01:00