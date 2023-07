Ateliers vidéos et danse : Cie Keatbeck – « Derrière un arbre » Espace Nougaro Aussillon, 24 juillet 2023, Aussillon.

Ateliers vidéos et danse : Cie Keatbeck – « Derrière un arbre » 24 – 28 juillet Espace Nougaro Sur inscription préalable

Un projet de vidéo et de danse avec la Compagnie Keatbeck qui voyage de paysages en paysages depuis plusieurs années pour créer chaque année près de 50 cartes postales dansées avec DanceKeat.

La forêt est un décor naturel cher à la Compagnie Keatbeck : danser entre les futaies, virevolter de taillis en cépées, jouer avec l’espace du sol à la canopée, et ainsi aiguiser notre sensibilité à cet écosystème. « Derrière un arbre … » propose de partager ces découvertes et d’aller plus loin en réhabilitant et ré enchantant les paysages forestiers et l’arbre, par la danse et la créativité.

Ces créations et partages avec des publics de tout âge (ateliers intergénérationnels) et tout horizon, permettent de parler de la biodiversité au travers d’ateliers artistiques et de créations chorégraphiques.

« Derrière un arbre… » vous propose de découvrir la forêt dansante tout autour de chez vous

Espace Nougaro Espace Claude Nougaro, 1 avenue du grand pont, 81200 Aussillon Aussillon 81200 Tarn Occitanie 0581798159 [{« type »: « phone », « value »: « 0563988615 »}]

2023-07-24T10:00:00+02:00 – 2023-07-24T16:00:00+02:00

2023-07-28T10:00:00+02:00 – 2023-07-28T16:00:00+02:00

