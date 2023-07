Ateliers percussions et danse : « Kahwa Arabia » Espace Nougaro Aussillon, 20 juillet 2023, Aussillon.

Ateliers percussions et danse : « Kahwa Arabia » Jeudi 20 juillet, 14h00 Espace Nougaro

Le groupe « Kahwa Arabia » rend hommage aux répertoires traditionnels chantés et dansés des pays du levant, Liban, Irak, Syrie, Égypte, Palestine, Turquie, avec des instruments typiques du Moyen-Orient et des gestuelles de danses riches et variées transmises à l’oral depuis des siècles.

Avec le désir de partager le son et le mouvement qui les passionnent, emmener dans la mélancolie, la poésie, la fête, le romantique et la puissance de ces répertoires enracinés, le public.

En plus des concerts qu’il donne, le groupe « Kahwa Arabia », propose des ateliers auxquels les participants pourront s’exercer aux percussions et à la danse et seront des « membres » du groupe lors du concert du 21 juillet.

Un partage fort entre artistes et participants.

Espace Nougaro Espace Claude Nougaro, 1 avenue du grand pont, 81200 Aussillon Aussillon 81200 Tarn Occitanie

2023-07-20T14:00:00+02:00 – 2023-07-20T16:30:00+02:00

