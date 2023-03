[Rendez-vous d’Exception] Au coeur du chantier de restauration de Notre-Dame de Paris ESPACE NOTRE-DAME SOUS LE PARVIS DE NOTRE-DAME, 27 mars 2023, Paris.

[Rendez-vous d’Exception] Au coeur du chantier de restauration de Notre-Dame de Paris 27 – 31 mars ESPACE NOTRE-DAME SOUS LE PARVIS DE NOTRE-DAME

Les rendez-vous d’Exceptions sur la restauration de Notre-Dame, pour le public scolaire

Pour la troisième année consécutive, l’établissement public chargé de la conservation et de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris participera aux journées européennes des métiers d’art. A cette occasion, l’établissement public offrira toute la semaine des visites dédiées aux publics scolaires de sa toute nouvelle exposition intitulée « Notre-Dame de Paris : au cœur du chantier ».

Cette exposition, située sous le parvis même de cathédrale, présentera le chantier actuel de restauration ainsi que les savoir-faire qui y sont quotidiennement mobilisés. C’est une plongée inédite dans les temps forts du chantier, qui offre notamment la possibilité de découvrir une maquette pédagogique de la cathédrale. Les visiteurs scolaires pourront également approcher au plus près de vestiges de l’incendie et d’œuvres d’arts issues de la cathédrale. Enfin, des films mettront en valeur les savoir-faire des hommes et des femmes qui y travaillent chaque jour avec passion, et pourront surement susciter ainsi des vocations pour les métiers d’art.

Parallèlement, afin de toucher un large public, l’établissement public proposera, tout au long de la semaine, des contenus numériques dédiés sur ses réseaux sociaux, destinés à faire découvrir les métiers d’art qui œuvrent à la renaissance de Notre-Dame de Paris et à informer sur les voies permettant d’y accéder.

Réservation des visites obligatoires :

Les enseignants doivent inscrire leur classe auprès de eleonora.iacovissi@rndp.fr + copie lisa.bergugnat@rndp.fr

A destination des classes de la 6ème à la Terminale.

Nombre de créneaux limités (sous réserve de disponibilité) :

Les dates des Rendez-vous d’Exception :

Lundi 27 mars : 10h

Mardi 28 mars : 10h

Mercredi 29 mars : 10h et 14h

Jeudi 30 mars: 10h et 14h

Vendredi 31 mars: 10h et 14h

Lieu des visites :

Espace Notre-Dame

(sous le parvis de Notre-Dame)

Entrée face au 6 rue de la Cité

75004 PARIS

ESPACE NOTRE-DAME SOUS LE PARVIS DE NOTRE-DAME 6 RUE DE LA CITE Paris 75004 Quartier Les Îles Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://www.rebatirnotredamedeparis.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/rebatirnotredamedeparis »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.instagram.com/rebatirnotredamedeparis »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.youtube.com/@rebatirnotredamedeparis »}] [{« link »: « mailto:eleonora.iacovissi@rndp.fr »}, {« link »: « mailto:lisa.bergugnat@rndp.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-27T10:00:00+02:00 – 2023-03-27T11:30:00+02:00

2023-03-31T14:00:00+02:00 – 2023-03-31T15:30:00+02:00

visites visite

(c) Klapisch Scénographie