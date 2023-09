GILLES CHATARD QUARTET ESPACE NORIAC Limoges, 26 novembre 2023, Limoges.

GILLES CHATARD QUARTET Dimanche 26 novembre, 14h30 ESPACE NORIAC TARIF PLEIN : 15 € – TARIF RÉDUIT : 10 € (DEMANDEURS D’EMPLOI, ÉTUDIANTS ET JEUNES DE MOINS DE 16 ANS SUR PRÉSENTATION D’UN JUSTIFICATIF)

Le rendez-vous était fixé de longue date, mais au-delà du projet et du concert, c’est un parcours de vie qui arrive à son aboutissement. Trompettiste, bugliste, chanteur, Gilles CHATARD a passé sa vie à « côté de la Musique », « à côté du Jazz », comme s’il ne lui avait jamais vraiment déclaré sa flamme, par pudeur, par humilité, par respect … mais la tentation est tellement ancrée depuis tant d’années. Toutes les étapes ont été franchies au fil du temps, avec cette constante : le goût du travail bien fait, du son juste et beau, d’une voix bien placée, expressive. Tout est là désormais et les quelques amis bienveillants le savent et n’hésitent plus à se laisser guider au « cœur de la musique », « au cœur du Jazz » par cette personnalité généreuse. Un quartet, tel un écrin cousu main, avec Patrice PEYRIERAS (piano, arrangements), à la fois attentionné et provocateur, Marc Michel LE BEVILLON (contrebasse), horloge infaillible où les graves respirent une profonde gaieté et Eric JACCARD (batterie), rythme et battement parfait pour vivre l’instant à fond. Le rendez-vous va désormais faire date…

Line-up :

Gilles Chatard – Voix, bugle, trompette

Patrice Peyrièras – Piano

Eric Jaccard – Batterie

Marc-Michel Le Bevillon – Contrebasse

ESPACE NORIAC 10 RUE JULES NORIAC – 87000 LIMOGES Limoges 87000 Les Emailleurs Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-26T14:30:00+01:00 – 2023-11-26T16:00:00+01:00

Jazz Concert

© NICOLAS GAILLARD