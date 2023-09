BLUEGRASS LOVERS ESPACE NORIAC Limoges, 19 novembre 2023, Limoges.

BLUEGRASS LOVERS Dimanche 19 novembre, 14h30 ESPACE NORIAC TARIF PLEIN : 15 € – TARIF RÉDUIT : 10 € (DEMANDEURS D’EMPLOIS, ÉTUDIANTS ET JEUNES DE MOINS DE 16 ANS SUR PRÉSENTATION D’UN JUSTIFICATIF)

Typiquement bluegrass, acoustique, deux voix en harmonie et un dobro, les Bluegrass Lovers jouent des classiques de la famille Carter, Bill Monroe ou des Stanley Brothers. Initié par Joachim Florent, que l’on avait rencontré en matinale à IF à la contrebasse Solo, et Marie-Pascale Dubé, chanteuse, comédienne et réalisatrice franco-québécoise. Des chansons du quotidien qui traversent les époques et les continents. Ici, de l’ouest américain jusqu’à l’ouest de la France, une émotion et une forme de légèreté tout en finesse et en délicatesse.

Line-up :

Marie-Pascale Dubé – Voix

Joachim Florent – Dobro, voix

ESPACE NORIAC 10 RUE JULES NORIAC – 87000 LIMOGES Limoges 87000 Les Emailleurs Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-19T14:30:00+01:00 – 2023-11-19T16:00:00+01:00

© David Gallard