Espace nordique jurassien – Jura Nordic Night Les Moussières

Les Moussières

Espace nordique jurassien – Jura Nordic Night Salle des Dolines 22 Rue la Rasses Les Moussières

2022-01-21 17:00:00 – 2022-01-21 20:00:00

Les Moussières Jura Les Moussières EUR Espace nordique jurassien – Jura Nordic Night Vendredi 21 janvier de 17h à 20h, aux Moussières. Les Jura Nordic Night, c’est l’occasion de venir s’initier à la pratique du ski de fond après une journée de travail. Durant ces nocturnes, vous découvrirez le ski de fond en toute tranquillité Les moniteurs de ski seront là pour vous apprendre la technique du skating ou de l’alternatif, dans les meilleures conditions.

Nous vous garantissons une ambiance conviviale et chaleureuse autour d’un point chaud.

Des animations vous seront proposées tout au long de la soirée par les Amis du Comté. Des lots seront à gagner par tirage au sort. Les Jura Nordic Night vous offre l’opportunité de passer un moment insolite entre collègues. Nous vous accueillerons à partir de 17h jusqu’à 20h. Deux créneaux d’initiation seront proposés: 17h30-18h30 et 18h30 – 19h30.

Inscription obligatoire

