Espace nordique jurassien – Jura Nordic Night La Pesse La Pesse La Pesse Catégories d’évènement: Jura

La Pesse

Espace nordique jurassien – Jura Nordic Night La Pesse, 3 février 2023, La Pesse La Pesse. Espace nordique jurassien – Jura Nordic Night Centre du village, espace ludique La Pesse Jura

2023-02-03 18:00:00 – 2023-02-03 20:00:00 La Pesse

Jura La Pesse EUR 15 Espace nordique jurassien – Jura Nordic Night Vendredi 03 février à La Pesse (Centre du village, espace ludique). Envie de découvrir le ski de fond mais vous n’osez pas vous lancer ? Envie de passer un moment convivial après le travail ? Initiations de 18h à 20h. Soirées organisées en partenariat avec les sites nordiques du Jura, la Transjurassienne et les Amis du Comté. Pour la date à Morbier, le Morbier sera aussi de la partie. Tarif et modalités d’accès. Prix de l’initiation : 15€ Sont inclus dans le tarif :

• accès aux pistes de ski de fond

• 1 h d’initiation au ski de fond par une école de ski

• location de matériel (soirée à 10€ si vous avez déjà votre matériel)

• temps convivial à la fin de la séance

Soirées annulées en cas de manque de neige. Inscription via le site internet de l’Espace Nordique Jurassien : www.espacenordiquejurassien.com marianne@espacenordiquejurassien.com https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf5bnMjDugdu7IH2quEac_zdiJT5b5DpEF8LSIn7zwSTYUb5g/viewform La Pesse

dernière mise à jour : 2022-12-23 par

Détails Catégories d’évènement: Jura, La Pesse Autres Lieu La Pesse Adresse Centre du village, espace ludique La Pesse Jura Ville La Pesse La Pesse lieuville La Pesse Departement Jura

La Pesse La Pesse La Pesse Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-pesse-la-pesse/

Espace nordique jurassien – Jura Nordic Night La Pesse 2023-02-03 was last modified: by Espace nordique jurassien – Jura Nordic Night La Pesse La Pesse 3 février 2023 centre du village espace ludique La Pesse Jura Jura La Pesse La Pesse, Jura

La Pesse La Pesse Jura