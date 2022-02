Espace Nordique de Nistos // Les initiations ski de fond et biathlon Nistos Nistos Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Nistos Hautes-Pyrénées Nistos Participez à des initiations : ski de fond et biathlon laser à l’espace nordique de Nistos ! • Accompagnement ski de fond

Découvrez le ski de fond – classique ou skating ! Accompagnés d’un professionnel qui s’adaptera aussi bien aux débutants qu’aux initiés, vous serez fin prêt pour profiter du domaine avec plaisir. • Initiation biathlon laser

Testez-vous à cette pratique olympique ! Le biathlon laser combine l’endurance du ski et le calme nécessaire au tir. L’occasion de partager un bon moments entre amis ou en famille. Activité possible à partir de 8 ans. Pensez à réserver ! +33 5 62 39 75 00 à la station de Nistos NISTOS Nistos

