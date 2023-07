Projection LABOmatique Espace Niemeyer – Siège du Parti communiste français Paris, 16 septembre 2023, Paris.

Cette année encore nous sommes heureux d’ouvrir nos portes à l’occasion des Journées européennes du patrimoine. Venez découvrir ou redécouvrir les fameux espaces du 19ème arrondissement du célèbre architecte brésilien Oscar Niemeyer.

Comme tous les ans, vous pourrez déambuler librement dans différents lieux de l’architecture incroyable d’Oscar Niemeyer, en profitant de plusieurs activités mises à votre disposition : Conférences autour de l’histoire du bâtiment et de son architecture, diverses projections, et rencontre avec les Happyculteurs…

– Le samedi 16 septembre – 11h00 -17h00

– Le dimanche 17 septembre – 11h00 – 17h00

Projection LABOmatique – 100 pers max

– L’un avec le festival Côté court et le dispositif L’Art et la Culture au Collège, tourné dans le Centre National de la Danse et la résidence Victor Hugo à Pantin construite par Fernand Pouillon : « L’architecture moderne et moi » (2022)

– L’autre dans le cadre d’un projet PACTE tourné dans la Villa Savoye construire par Le Corbusier à Poissy : « L’invisible des villes » (2022)

Réalisation par les jeunes du Centre Socioculturel de Belleville, production LABOmatique, encadrement et montage Sarah Klingemann

Intervenants : Centre Socioculturel Belleville, LABOmatique

Espace Niemeyer – Siège du Parti communiste français 2 place du Colonel Fabien 75019 Paris Paris 75019 Paris 19e Arrondissement Paris Île-de-France http://espace-niemeyer.fr/ Le siège du parti communiste français, place du Colonel Fabien à Paris. Bâtiment pas Oscar Niemeyer (1907-2012) et Jean Prouvé (1901-1984). Métro ligne 2 – arrêt Colonel Fabien

