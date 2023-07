Visite libre à l’Espace Niemeyer Espace Niemeyer – Siège du Parti communiste français Paris, 16 septembre 2023, Paris.

Visite libre à l’Espace Niemeyer 16 et 17 septembre Espace Niemeyer – Siège du Parti communiste français Entrée libre de 10h00-18h00 (dernières entrées 17h30)

Cette année encore nous sommes heureux d’ouvrir nos portes à l’occasion des Journées européennes du patrimoine. Venez découvrir ou redécouvrir les fameux espaces du 19ème arrondissement du célèbre architecte brésilien Oscar Niemeyer.

Comme tous les ans, vous pourrez déambuler librement dans différents lieux de l’architecture incroyable d’Oscar Niemeyer, en profitant de plusieurs activités mises à votre disposition : Conférences autour de l’histoire du bâtiment et de son architecture, diverses projections, et rencontre avec les Happyculteurs…

Et pour 2€/pers bénéficiez d’un accès privilégié au toit terrasse avec une vue imprenable à 180° sur plusieurs grands monuments de Paris, ainsi que de la découverte de nos colocataires : les abeilles – Cliquez ici pour réserver

En raison d’un risque de forte affluence, l’accès au toit terrasse sera limité à 80 personnes en simultané, nous vous invitons à réserver votre place et d’éviter les heures de fin de journée pour garantir votre entrée. Sans réservation le temps d’attente ne peut être estimé et l’entrée ne vous sera pas garantie.

Découverte du miel parisien

Au cours de votre visite venez rencontrer des apiculteurs et découvrir la vie des abeilles, le fonctionnement d’une ruche et goûtez du miel de Paris.

Intervenants : Cédric Diot

Exposition

Venez découvrir une exposition réalisée par l’association jeune cration fondée en 1949. Association d’artistes qui a pour vocation de promouvoir les pratiques artistiques émergentes et les métiers de la création.

Projections

Venez découvrir plusieurs projections représentant les biens d’un patrimoine vivant réalisé par des jeunes du Centre Socioculturel de Belleville.

Espace Niemeyer – Siège du Parti communiste français 2 place du Colonel Fabien 75019 Paris. Bâtiment par Oscar Niemeyer (1907-2012) et Jean Prouvé (1901-1984). Métro ligne 2 – arrêt Colonel Fabien

