Conférences à l’Espace Niemeyer Espace Niemeyer – Siège du Parti communiste français Paris Catégorie d’Évènement: Paris Conférences à l’Espace Niemeyer Espace Niemeyer – Siège du Parti communiste français Paris, 16 septembre 2023, Paris. Conférences à l’Espace Niemeyer 16 et 17 septembre Espace Niemeyer – Siège du Parti communiste français Gratuit Cette année encore nous sommes heureux d’ouvrir nos portes à l’occasion des Journées européennes du patrimoine. Venez découvrir ou redécouvrir les fameux espaces du 19ème arrondissement du célèbre architecte brésilien Oscar Niemeyer. Comme tous les ans, vous pourrez déambuler librement dans différents lieux de l’architecture incroyable d’Oscar Niemeyer, en profitant de plusieurs activités mises à votre disposition : Conférences autour de l’histoire du bâtiment et de son architecture, diverses projections, et rencontre avec les Happyculteurs… Et pour 2€/pers bénéficiez d’un accès privilégié au toit terrasse avec une vue imprenable à 180° sur plusieurs grands monuments de Paris, ainsi que de la découverte de nos colocataires : les abeilles – Le samedi 16 et le dimanche 17 septembre 2023 – de 10h00 à 18h00 (dernières entrées17h30)

***Conférence de 20-30 min

_Venez-vous replonger dans 40 ans d’histoire au coeur du siège du Parti communiste français dans la salle mythique du grand architecte Oscar Niemeyer.

Intervenants : Gérard Pellois

Espace Niemeyer – Siège du Parti communiste français
2 place du Colonel Fabien
75019 Paris

Le siège du parti communiste français, place du Colonel Fabien à Paris. Bâtiment pas Oscar Niemeyer (1907-2012) et Jean Prouvé (1901-1984).

Métro ligne 2 – arrêt Colonel Fabien

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

