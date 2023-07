Ateliers « Quelle créature seras-tu ? » Espace Nelson Mandelas Clermont-Ferrand, 24 juillet 2023, Clermont-Ferrand.

Ateliers « Quelle créature seras-tu ? » 24 – 28 juillet Espace Nelson Mandelas S’adresser à l’accueil de loisir de la Ville de Clermont-Ferrand pour s’inscrire.

Du 24 au 28 Juillet, un groupe de jeunes diplômé·es et d’étudiant·es de 5ème année de l’École Supérieure d’Art de Clermont Métropole, propose une semaine d’atelier de pratique plastique, au sein de l’accueil de loisir du quartier de la Gauthière de Clermont-Ferrand, destiné au adolescent·es.

Un jeu de rôle grandeur nature sera à inventer, en incarnant la créature de son choix. De la princesse à l’ogre, en passant par le sphinx, l’elfe, hulk à la retraite, ou même E.T. en voyage, chaque participant·es auront l’occasion de se créer une nouvelle identité, et d’en imaginer sa quête. Entre réel et imaginaire, jeu virtuel et jeu de plateau, les participant·es auront également l’occasion de créer l’ambiance sonore et le décor de ce jeu.

Une restitution de ce travail aura lieu dans l’accueil de loisir le vendredi 28 Juillet.

Espace Nelson Mandelas 33 Rue Tourrette, 63100 Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand 63100 Montferrand Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-24T14:00:00+02:00 – 2023-07-24T16:00:00+02:00

2023-07-28T14:00:00+02:00 – 2023-07-28T18:00:00+02:00

costume par Lucie Ransan ©esacm