41ème Festival du Périgord Noir – La relève en Aquitaine Espace Nelson Mandela Montignac-Lascaux, 15 août 2023, Montignac-Lascaux.

Montignac-Lascaux,Dordogne

Les musiciens ont choisi de rassembler les légendes du jazz américain pour un concert sous les vents du bebop et du swing. Classe de Jazz avec le Conservatoire à Rayonnement Régional de Bordeaux et la commune de Montignac.

2023-08-15

Espace Nelson Mandela

Montignac-Lascaux 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The musicians have chosen to bring together the legends of American jazz for a concert under the winds of bebop and swing. Jazz class with the Conservatoire à Rayonnement Régional de Bordeaux and the commune of Montignac

Los músicos han decidido reunir a las leyendas del jazz americano en un concierto bajo los vientos del bebop y el swing. Clase de jazz con el Conservatoire à Rayonnement Régional de Bordeaux y el municipio de Montignac

Die Musiker haben sich entschieden, die Legenden des amerikanischen Jazz für ein Konzert unter den Winden des Bebop und des Swing zu versammeln. Jazzklasse mit dem Conservatoire à Rayonnement Régional de Bordeaux und der Gemeinde Montignac

Mise à jour le 2023-06-10 par OT Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère