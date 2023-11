Salon spécial cadeaux Espace Nelson Mandela Cenon Catégories d’Évènement: Cenon

Gironde Salon spécial cadeaux Espace Nelson Mandela Cenon, 3 décembre 2023, Cenon. Salon spécial cadeaux Dimanche 3 décembre, 11h00 Espace Nelson Mandela Au programme de la journée: Espace shopping: prêt-à-porter, bijoux, maroquinerie, produits capillaires, produits de beauté, décoration orientale, parfums Dubaï, perosnnalisation d’objets

espace bien-être: tatouage au henné, manucure, pédicure, blanchiment dentaire, épilation

Tombola : 2€

espace restauration salé / sucré

2023-12-03T11:00:00+01:00 – 2023-12-03T19:00:00+01:00

