Braderie solidaire Espace Nelson Mandela Cenon, 1 octobre 2023, Cenon.

Braderie solidaire Dimanche 1 octobre, 10h00 Espace Nelson Mandela entrée libre

Jeux, vêtements, chaussures, bric-à-brac et lingfe de maison sont proposés à petits prix.

Espace Nelson Mandela 10 Av. Georges Clemenceau, 33150 Cenon Cenon 33150 La Marègue Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 32 22 28 »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 56 32 38 03 »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 26 45 84 94 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-01T10:00:00+02:00 – 2023-10-01T17:00:00+02:00

