Braderie de printemps Mercredi 9 mars, 09h30, 14h00 Espace Nelson Mandela

Le Secours populaire organise une braderie de vêtements où de nombreux articles seront proposés à petits prix au pôle jeunesse famille Nelson Mandela. Espace Nelson Mandela 10 Av. Georges Clemenceau, 33150 Cenon La Marègue Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine

2022-03-09T09:30:00+01:00

2022-03-09T16:30:00+01:00

