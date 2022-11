Atelier santé parents bébé Espace nautique Jean-Vauchère, place des Fêtes Colomiers Catégories d’évènement: Colomiers

Espace nautique Jean-Vauchère, place des Fêtes Dans le cadre du contrat local de santé, la Ville de Colomiers organise un atelier destiné aux jeunes parents, en partenariat avec la Mutualité française et de l’Agence régionale de santé. La période des 1 000 premiers jours de l’enfant constitue une période déterminante pour son développement. Les femmes enceintes et les jeunes enfants représentent une population particulièrement sensible et fragile face à la pollution environnementale.

Il existe pourtant des solutions simples pour réduire les sources d’exposition aux polluants. Au cours de cet atelier, vous découvrirez des solutions simples pour réduire les sources d’exposition polluantes au niveau : de l’air intérieur : produits ménagers sans danger, conseils pour le bien-être de la famille dans l’habitat

de l’alimentation : choix des ustensiles et contenants, modes de cuisson à privilégier…

des cosmétiques : choix des produits pour la toilette de bébé, crèmes à utiliser… + d’infos : 05 61 15 31 50

