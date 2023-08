Visite guidée à deux voix de l’espace nautique de Chalon-sur-Saône Espace nautique Chalon-sur-Saône, 17 septembre 2023, Chalon-sur-Saône.

Visite guidée à deux voix de l’espace nautique de Chalon-sur-Saône Dimanche 17 septembre, 09h00, 10h00, 11h00 Espace nautique Sur inscription auprès de l’espace patrimoine du mardi 5 septembre à 10h au vendredi 15 septembre à 12h45.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, (re)découvrez l’espace nautique de Chalon-sur-Saône lors d’une visite à deux voix par un guide-conférencier des Villes et Pays d’Art et d’Histoire et un agent de l’espace nautique. Vous découvrirez comment cet équipement est géré aujourd’hui.

Espace nautique 40 rue d’Amsterdam, 71100 Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 03 85 46 60 35 [{« type »: « phone », « value »: « 03 85 93 15 98 »}] Construit en 1968 et doté de bassins sportifs, l’espace nautique a été doté, en 1987, d’une couverture mobile. De 2008 à 2009, il fut rénové et agrandi par Jean Guervilly et Hervé Regnault, qui mirent en avant les liens forts entre l’équipement et la rivière, et qui rappellent que longtemps, on se baigna uniquement en Saône.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

© Ville de Chalon, Le Grand Chalon