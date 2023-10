Les insectes des Confines, bio-indicateurs des milieux naturels Espace naturel sensible des Confines, 84170 Monteux Monteux, 3 juin 2023, Monteux.

L’Espace naturel sensible des Confines est une des zones humides remarquables du Vaucluse et qui mobilise de nombreux acteurs locaux tels que le CEN PACA et le REVE 84 pour assurer la gestion et la valorisation de sa biodiversité.

À cette occasion, le REVE 84 et le Conservatoire vous proposent de participer à une sortie pour découvrir les insectes des Confines et leur rôle de bioindicateurs dans la restauration d’une zone humide.

Durée : 3h

Activité organisée par Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur (CEN PACA) – Organisme public

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/les-insectes-des-confines-bio-indicateurs-des-milieux-nature

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T12:00:00+02:00 – 2023-06-03T15:00:00+02:00

Nature Sortie nature