Dans le cadre de la Nuit internationale de la Chauve-souris : BAT TRIP – La virée chauve-souris Espace naturel régional du Moulin des Marais, face à l’avenue Paul Langevin, 26 août 2023 17:30, Mory. Dans le cadre de la Nuit internationale de la Chauve-souris : BAT TRIP – La virée chauve-souris Samedi 26 août, 19h30 Espace naturel régional du Moulin des Marais, face à l’avenue Paul Langevin Cap nature vous invite au crépuscule pour découvrir une espèce méconnue : la chauve-souris. Au cours de cet atelier, nous partirons à la rencontre de cet étonnant mammifère volant. La veillée se déroulera en deux temps : Aux dernières lueurs : nous échangerons et partagerons nos connaissances. Après un rapide quizz “brise-glace”, nous imiterons l’animal par des petits jeux de “rôle”. Une expérience amusante et très instructive !

Une fois la nuit venue, il nous sera possible de suivre du regard, sinon des oreilles, ces mammifères discrets à l’aide d’une «bat-box» (appareil de retransmission des ultrasons dans l’audible). Espace naturel régional du Moulin des Marais, face à l’avenue Paul Langevin Route de Claye 77290 Mitry-Mory Mory 77290 Seine-et-Marne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

