Balade et plantes sauvages Espace naturel régional du Moulin des Marais, face à l’avenue Paul Langevin, 25 juin 2023, Mory. Balade et plantes sauvages Dimanche 25 juin, 14h00 Espace naturel régional du Moulin des Marais, face à l’avenue Paul Langevin Des plantes nombreuses et variées sont présentes en bord des cours d’eau. Pour les novices comme les experts, rejoignez-nous pour une déambulation au cœur de l’espace naturel régional du Moulin des Marais ! L’occasion de s’initier à la reconnaissance de ces plantes sauvages à l’aide d’outils d’identification adaptés. Une attention toute particulière sera dédiée aux plantes de la pharmacopée française. Espace naturel régional du Moulin des Marais, face à l’avenue Paul Langevin Route de Claye 77290 Mitry-Mory Mory 77290 Seine-et-Marne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

