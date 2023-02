Vivre la tombée de la nuit en famille Espace naturel régional du Moulin des Marais, face à l’avenue Paul Langevin Mory Catégories d’Évènement: Mory

Vivre la tombée de la nuit en famille Espace naturel régional du Moulin des Marais, face à l’avenue Paul Langevin, 13 mai 2023, Mory. Vivre la tombée de la nuit en famille Samedi 13 mai, 20h00 Espace naturel régional du Moulin des Marais, face à l’avenue Paul Langevin Au cours d’une plongée immersive dans les bois, à travers contes et jeux, nous découvrirons ensemble, en toute sécurité, les ambiances forestières nocturnes, les bruits de la faune locale, les odeurs décuplées, la vision de nuit. Nous développerons tous nos sens pour nous sentir bien dans ce milieu. Espace naturel régional du Moulin des Marais, face à l’avenue Paul Langevin Route de Claye 77290 Mitry-Mory Mory 77290 Seine-et-Marne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T18:00:00+00:00 – 2023-05-13T20:30:00+00:00

