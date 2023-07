Tous en forêt ! Les forestiers vous rencontrent sur les Buttes du Parisis Espace naturel régional des Buttes du Parisis Parking du stade Gaston Frémont Cormeilles-en-Parisis, 27 septembre 2023, Cormeilles-en-Parisis.

Quelles actions sont menées dans la forêt ? Quelle faune et flore s’y cachent ? Comment la forêt est gérée ? Pourquoi ? Où va le bois prélevé ? Autant de questions que vous pourrez poser aux forestiers et au personnel de l’ONF et d’Île-de-France Nature à l’occasion d’une balade commentée ! Sans inscription, venez à 14h au point de rendez-vous !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-27T14:00:00+02:00 – 2023-09-27T16:00:00+02:00

