Des plantes pour la teinture textile Dimanche 10 septembre, 14h30 Espace naturel régional des Buttes du Parisis (95)

Partons à la découverte des plantes tinctoriales que l’on peut trouver à proximité. Cueillons les feuilles à tanin et testons-les en teinture ! Chaque participant repartira avec l’empreinte de feuilles qu’il aura réalisée sur un morceau de tissu et des échantillons de laines teintées.

Et pour ceux qui souhaiteraient aller plus loin dans cette pratique, nous vous indiquerons des fournisseurs et des ouvrages de référence.

Prévoir, si possible, un petit carnet pour la prise de notes et la réalisation d’un herbier.

Espace naturel régional des Buttes du Parisis (95) Mare des Cotillons. Angle chemin des Cotillons et chemin des Regards FRANCONVILLE Franconville 95130 Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-10T12:30:00+00:00 – 2023-09-10T15:30:00+00:00