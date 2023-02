Dans le cadre de la Fête de la Nature : Les petits trésors de la nature Espace naturel régional des Buttes du Parisis (95) Franconville Catégories d’Évènement: Franconville

Dans le cadre de la Fête de la Nature : Les petits trésors de la nature Espace naturel régional des Buttes du Parisis (95), 28 mai 2023, Franconville. Dans le cadre de la Fête de la Nature : Les petits trésors de la nature Dimanche 28 mai, 10h00 Espace naturel régional des Buttes du Parisis (95) Pas d’âne pour vous accompagner lors de cette sortie mais les Buttes de Parisis recèlent de nombreux trésors naturels, à découvrir ou à retrouver !

Au gré des explications et des contes relatés par votre guide, vous apprendrez à identifier quelques arbres et fleurs avant de participer à une petite chasse aux trésors, pour le plus grand plaisir des enfants !

Une sortie ludique en famille pour un autre regard sur le patrimoine naturel des buttes. Espace naturel régional des Buttes du Parisis (95) Plateforme des Rinvals (accès via la Sente des Rinvals, depuis le Chemin des Regards) Franconville 95 Franconville 95130 Val-d’Oise Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-28T08:00:00+00:00 – 2023-05-28T10:00:00+00:00

