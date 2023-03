Dans le cadre de la Nuit de la chouette : C’est chouette la nuit ! Espace naturel régional des Buttes du Parisis (95) Franconville Catégories d’Évènement: Franconville

Dans le cadre de la Nuit de la chouette : C’est chouette la nuit ! Espace naturel régional des Buttes du Parisis (95), 1 avril 2023, Franconville. Dans le cadre de la Nuit de la chouette : C’est chouette la nuit ! Samedi 1 avril, 20h00 Espace naturel régional des Buttes du Parisis (95) A l’occasion d’une balade crépusculaire, découvrez les mystères des chouettes, hiboux et de toute la faune qui s’éveille et s’agite à la faveur de la nuit. A l’arrivée, les sens en éveil, nous échangerons autour de cette expérience nocturne et partagerons une petite collation.

A faire en famille ! Espace naturel régional des Buttes du Parisis (95) Plateforme des Rinvals (accès via la Sente des Rinvals, depuis le Chemin des Regards) Franconville 95 Franconville 95130 Val-d’Oise Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

