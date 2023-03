Dans le cadre de Jardins ouverts : Balade de SIMPLES Espace naturel régional de la Fosse aux Carpes Draveil Catégories d’Évènement: Draveil

Dans le cadre de Jardins ouverts : Balade de SIMPLES

Dimanche 9 juillet, 14h00
Espace naturel régional de la Fosse aux Carpes
1 rue de Châtillon 91210 Draveil

Pour les novices comme les experts, Cap nature vous propose une déambulation pour vous initier à la reconnaissance des plantes sauvages à l'aide d'outils d'identification adaptés. Des plantes nombreuses et variées sont présentes en bord des cours d'eau. Une attention toute particulière sera dédiée aux plantes de la pharmacopée française.

botanique biodiversité
Cindy Vong pour Cap nature

