Essonne Dans le cadre de Jardins ouverts : Balade de SIMPLES Espace naturel régional de la Fosse aux Carpes Draveil, 9 juillet 2023, Draveil. Dans le cadre de Jardins ouverts : Balade de SIMPLES Dimanche 9 juillet, 14h00 Espace naturel régional de la Fosse aux Carpes Cap nature vous propose une déambulation, ouverte à tous, novices ou experts, pour vous initier à la reconnaissance des plantes sauvages à l’aide d’outils d’identification adaptés. Venez découvrir les nombreuses plantes présentes en bord des cours d’eau mais aussi les plantes de la pharmacopée française !

https://www.iledefrance-nature.fr/sortie/dans-le-cadre-de-jardins-ouverts-balade-de-simples/ Espace naturel régional de la Fosse aux Carpes 1 rue de Châtillon 91210 Draveil Draveil 91210 Essonne Île-de-France

2023-07-09T14:00:00+02:00 – 2023-07-09T17:00:00+02:00

2023-07-09T14:00:00+02:00 – 2023-07-09T17:00:00+02:00 botanique biodiversité Cindy Vong pour Cap nature

