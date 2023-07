Venez découvrir cette exposition classé « Espace Nature Sensible » Espace naturel et sensible de Calem Moncaup, 16 septembre 2023, Moncaup.

Venez découvrir cette exposition classé « Espace Nature Sensible » Samedi 16 septembre, 10h00 Espace naturel et sensible de Calem Gratuit. Entrée libre. Accès aux personnes à mobilité réduite. Parking gratuit.

Venez découvrir cette exposition de photographies amateurs et professionnels sur la faune, la flore et les minéraux du Calem classé « Espace Nature Sensible ».

Espace sensoriel (possibilitée de toucher des végétaux et des minéraux), ainsi qu’un support sonore (chants d’oiseaux, bruits et sons d’animaux).

Le diaporama est programmé à 11h,15h et 17h.

Espace naturel et sensible de Calem Église Saint-Laurent, 31160 Moncaup Moncaup 31160 Haute-Garonne Occitanie 06 85 23 56 05 http://www.mairie-moncaup.fr Exposition photo avec diaporama et espace sensoriel. Parking gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

©Moncaup