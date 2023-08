Pic Vert Festival Espace naturel du Lac de Castet Bielle, 9 septembre 2023, Bielle.

Bielle,Pyrénées-Atlantiques

Les thématiques de la biodiversité et la protection de la nature, de l’environnement et la préservation de nos cadres de vie, de l’énergie et la gestion des déchets seront abordées à travers de nombreux ateliers, animations, expositions, concerts et spectacles lors de ce temps fort.

17h30 Spectacle Emmiellez-moi.

Buvette et marché gourmand sur place animé par un concert à partir de 18h.

18h30 Concert Gaiters de Chaca.

20h45 Concert dessiné animé Animaux Totem.

Programme complet : www.eteossalois.fr/pic-vert-festival.

2023-09-09 fin : 2023-09-09 . EUR.

Espace naturel du Lac de Castet Théatre de verdure

Bielle 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The themes of biodiversity and nature protection, the environment and the preservation of our living environment, energy and waste management will be addressed through a wide range of workshops, events, exhibitions, concerts and shows.

5:30pm Emmiellez-moi show.

Refreshment bar and gourmet market with live music from 6pm.

6:30pm Gaiters de Chaca concert.

8:45 pm Animaux Totem animated drawing concert.

Full program: www.eteossalois.fr/pic-vert-festival

Los temas de la biodiversidad y la protección de la naturaleza, el medio ambiente y la preservación de nuestro entorno vital, la energía y la gestión de residuos se abordarán a través de un amplio abanico de talleres, actos, exposiciones, conciertos y espectáculos.

17.30 h Espectáculo Emmiellez-moi.

Bar y mercado gastronómico in situ, con música en directo a partir de las 18.00 h.

18.30 h Concierto de Gaiters de Chaca.

20.45 h Concierto de dibujos animados Animaux Totem.

Programa completo: www.eteossalois.fr/pic-vert-festival

Die Themen Biodiversität und Naturschutz, Umwelt und Erhaltung unserer Lebensräume, Energie und Abfallwirtschaft werden während dieses Höhepunkts in zahlreichen Workshops, Animationen, Ausstellungen, Konzerten und Aufführungen behandelt.

17.30 Uhr Aufführung Emmiellez-moi.

Erfrischungsstände und Gourmetmarkt vor Ort, der ab 18 Uhr von einem Konzert umrahmt wird.

18.30 Uhr Konzert Gaiters de Chaca.

20.45 Uhr Animiertes gezeichnetes Konzert Animaux Totem.

Vollständiges Programm: www.eteossalois.fr/pic-vert-festival

