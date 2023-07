Rires et jeux d’été Espace Naturel du Lac de Castet Bielle, 17 août 2023, Bielle.

Bielle,Pyrénées-Atlantiques

Vous êtes attendu pour une journée riche en émotions, en découvertes et en rires ! Dès 14h, profitez en famille de nombreuses animations, ateliers et spectacles. Les clowns du Théâtre du grenier feront rire petits et grands avec leur spectacle haut en couleur. Les ateliers de maquillage transformeront les enfants en leur personnage préféré. Les ateliers créatifs garantiront une expérience ludique pour tous les âges. En fin d’après-midi, le groupe belge « À l’aise Blaise » occupera la scène pour un concert enjoué et festif qui fera chanter toute la famille. Le cadre enchanteur du Théâtre de Verdure est parfait pour profiter d’un événement familial divertissant dans une atmosphère estivale et ombragée.

La soirée se terminera au Tiers Lieu Le CocoTiers à 21h avec un spectacle de marionnettes..

2023-08-17 fin : 2023-08-17 . EUR.

Espace Naturel du Lac de Castet

Bielle 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



You’re in for a day of excitement, discovery and laughter! Starting at 2pm, the whole family can enjoy a wide range of activities, workshops and shows. The clowns of the Théâtre du grenier will make young and old laugh with their colorful show. Make-up workshops will transform children into their favorite characters. Creative workshops guarantee a fun experience for all ages. At the end of the afternoon, the Belgian group « À l?aise Blaise » will take to the stage for a lively, festive concert that will have the whole family singing along. The Théâtre de Verdure?s enchanting setting is perfect for an entertaining family event in a summery, shady atmosphere.

The evening concludes at Tiers Lieu Le CocoTiers at 9pm with a puppet show.

Te espera un día de emociones, descubrimientos y risas A partir de las 14.00 h, toda la familia podrá disfrutar de un amplio abanico de actividades, talleres y espectáculos. Los payasos del Théâtre du grenier harán reír a grandes y pequeños con su colorido espectáculo. Los talleres de maquillaje transformarán a los niños en sus personajes favoritos. Los talleres creativos garantizarán una experiencia divertida para todas las edades. Al final de la tarde, el grupo belga À l’aise Blaise subirá al escenario para ofrecer un concierto alegre y festivo que hará cantar a toda la familia. El encantador marco del Théâtre de Verdure es perfecto para disfrutar en familia de un ambiente veraniego y sombreado.

La velada concluirá en el Tiers Lieu Le CocoTiers a las 21:00 h con un espectáculo de marionetas.

Sie werden zu einem Tag voller Emotionen, Entdeckungen und Lachen erwartet! Ab 14 Uhr können Sie mit Ihrer Familie von zahlreichen Animationen, Workshops und Aufführungen profitieren. Die Clowns des Théâtre du grenier werden mit ihrer farbenfrohen Show Groß und Klein zum Lachen bringen. Die Schminkworkshops verwandeln die Kinder in ihre Lieblingsfiguren. Die kreativen Workshops bieten Spaß für alle Altersgruppen. Am späten Nachmittag wird die belgische Band « À l’aise Blaise » die Bühne für ein fröhliches und festliches Konzert einnehmen, bei dem die ganze Familie mitsingen wird. Die zauberhafte Umgebung des Théâtre de Verdure ist perfekt, um eine unterhaltsame Familienveranstaltung in einer schattigen, sommerlichen Atmosphäre zu genießen.

Der Abend endet im Tiers Lieu Le CocoTiers um 21 Uhr mit einem Marionettentheater.

