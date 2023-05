Jeu « Traîtrise au jardin » Espace naturel du Centre culturel de rencontre de l’abbaye de Noirlac Uzay-le-Venon Catégories d’Évènement: Cher

UZAY LE VENON Jeu « Traîtrise au jardin » Espace naturel du Centre culturel de rencontre de l’abbaye de Noirlac, 3 juin 2023, Uzay-le-Venon. Jeu « Traîtrise au jardin » 3 et 4 juin Espace naturel du Centre culturel de rencontre de l’abbaye de Noirlac Résoudre des énigmes et ainsi découvrir quel moine a détruit une fameuse potion magique permettant de voyager dans le temps. Espace naturel du Centre culturel de rencontre de l’abbaye de Noirlac Abbaye de noirlac 18200 Bruère-Allichamps Uzay-le-Venon 18190 Cher Centre-Val de Loire Le milieu naturel de Noirlac est en accès libre sur le chemin au départ du grand parking de l’abbaye. Il est pourvu de panneaux pédagogiques présentant l’Espace Naturel Sensible, sa faune et sa flore. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T10:30:00+02:00 – 2023-06-03T11:30:00+02:00

Détails
Catégories d'Évènement:
Cher, UZAY LE VENON
Autres
Lieu
Espace naturel du Centre culturel de rencontre de l'abbaye de Noirlac
Adresse
Abbaye de noirlac 18200 Bruère-Allichamps
Ville
Uzay-le-Venon
Departement
Cher
Age min
7
Age max
99

