Montargis Land art autour des étangs Espace Naturel des Savoies et Népruns Montargis, 5 juillet 2023, Montargis. Land art autour des étangs Mercredi 5 juillet, 14h00 Espace Naturel des Savoies et Népruns Partez à la recherche de matériaux issus de la nature afin de créer une œuvre d’art éphémère. Balade ludique et créative proposée par la ludothèque, où seront exposées tout l’été les photographies des œuvres.

Ouvert à tous.

Mercredi 5 juillet de 14h à 17h15 (dernier départ à 16h30)

Espace naturel des Savoies et des Népruns

Rendez-vous sur l’aire de pique-nique.

Contact : 02 38 28 76 75 Espace Naturel des Savoies et Népruns AMILLY 45200 Moulin Bardin Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-05T14:00:00+02:00 – 2023-07-05T17:15:00+02:00

