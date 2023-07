Les Vendredis du Patrimoine – Moulin de Pyrôme, La Corbelière et la ferme de La Croix Frondière Espace Narcisse Gabillaud Mauléon, 21 juillet 2023, Mauléon.

Mauléon,Deux-Sèvres

Rendez-vous à l’espace Narcisse Gabillaud, à La Chapelle-Largeau (ou sur Zoom).

Visite de l’espace Narcisse Gabillaud, du moulin de Pyrôme, de l’Espace Naturel Sensible La Corbelière et de la ferme « La Croix Frondière », suivi d’un pot convivial..

Espace Narcisse Gabillaud

Mauléon 79700 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Meet at Espace Narcisse Gabillaud, La Chapelle-Largeau (or Zoom).

Visit Espace Narcisse Gabillaud, Moulin de Pyrôme, Espace Naturel Sensible La Corbelière and La Croix Frondière farm, followed by a convivial drink.

Encuentro en el Espace Narcisse Gabillaud en La Chapelle-Largeau (o en Zoom).

Visita al yacimiento de Narcisse Gabillaud, el molino de Pyrôme, el espacio natural sensible de La Corbelière y la granja « La Croix Frondière », seguida de una copa.

Treffpunkt: Espace Narcisse Gabillaud in La Chapelle-Largeau (oder auf Zoom).

Besichtigung des Espace Narcisse Gabillaud, der Mühle von Pyrôme, des Espace Naturel Sensible La Corbelière und des Bauernhofs « La Croix Frondière », gefolgt von einem gemütlichen Umtrunk.

