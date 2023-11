SPECTACLE DE DANSE DE NOËL Espace Napoléon Forel Rupt-sur-Moselle, 1 décembre 2023, Rupt-sur-Moselle.

Rupt-sur-Moselle,Vosges

Marie-José VERNIER et Fanny de la « Danse Moderne Academy » de Remiremont vous invitent au spectacle de danse de Noël qui aura lieu à l' »Espace Napoléon Forel ». Spectacle pour adultes et enfants, entrée libre.. Tout public

Samedi 2023-12-16 17:30:00 fin : 2023-12-16 . 0 EUR.

Espace Napoléon Forel Rue Napoléon Forel

Rupt-sur-Moselle 88360 Vosges Grand Est



Marie-José VERNIER and Fanny from Remiremont’s « Danse Moderne Academy » invite you to a Christmas dance show at the « Espace Napoléon Forel ». Show for adults and children, free admission.

Marie-José VERNIER y Fanny de la « Academia de Danza Moderna » de Remiremont le invitan al espectáculo de danza de Navidad en el « Espace Napoléon Forel ». Espectáculo para adultos y niños, entrada gratuita.

Marie-José VERNIER und Fanny von der « Danse Moderne Academy » aus Remiremont laden Sie zur weihnachtlichen Tanzshow ein, die im « Espace Napoléon Forel » stattfindet. Aufführung für Erwachsene und Kinder, Eintritt frei.

Mise à jour le 2023-11-27 par OT COMMUNAUTAIRE DES BALLONS DES HAUTES VOSGES