Stage chants hispaniques et du monde Espace musique salle Boyer, Le Pradet (83) Stage chants hispaniques et du monde Espace musique salle Boyer, Le Pradet (83), 25 novembre 2023, . Stage chants hispaniques et du monde Samedi 25 novembre, 14h00 Espace musique salle Boyer, Le Pradet (83) 30 Sylvie Paz, nourrie des musiques hispaniques et sépharades, propose un voyage autour des grands thèmes musicaux des territoires du flamenco, des berceuses, des rythmes 6/8 issus du Maghreb, des chants de Galice. Ce qui les unit : l’énergie et la manière particulière de projeter le son. Un geste vocal singulier qui sera le fil conducteur du stage. L’approche sera aussi autour de l’idée de comment faire sienne et propre une chanson, l’habiter, l’interpréter, voyager dans le son… Le groupe Les Dames de La Joliette, dont fait partie Sylvie Paz, pourra intervenir dans l’année. ———————————–> Organisé par L’Atelier Polyphonique 83 et MundozikaToutes les dates – 14h à 18h : 7/10 – 25/11 – 16/12 – 27/01 – 24/02 – 23/03 – 13/04 – 25/05 – 15/06 (représentation) 14h à 18h Espace musique, salle Boyer – Le Pradetà côté de l’Espace des Arts 30€ le stage – adhésion année 15€Tous niveaux – 06 16 10 62 77 www.mundozika.com source : événement Stage chants hispaniques et du monde publié sur AgendaTrad Espace musique salle Boyer, Le Pradet (83) Esplanade François Mitterrand

Espace musique salle Boyer, 83220 Le Pradet, France

2023-11-25T14:00:00+01:00 – 2023-11-25T18:00:00+01:00

Espace musique salle Boyer, Le Pradet (83)
Adresse Esplanade François Mitterrand Espace musique salle Boyer, 83220 Le Pradet, France

