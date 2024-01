BLOOM BAT Espace musical Hyperion Marseille, vendredi 2 février 2024.

BLOOM BAT ♫♫♫ Vendredi 2 février, 20h30 Espace musical Hyperion Gratuit sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-02T20:30:00+01:00 – 2024-02-02T22:30:00+01:00

Fin : 2024-02-02T20:30:00+01:00 – 2024-02-02T22:30:00+01:00

Vendredi 2 Février 2024 à partir de de 20h30, l’espace Hyperion accueille l’artiste compositeur « BLOOM BAT » musicien autodidacte véritable one man band.

Venez voyager dans un univers Neo-Soul, Jazzy et chaleureux le tout dans une ambiance Chill.

Mairie des 4e et 5e arrondissements.

Espace Musical Hyperion, 2bis avenue du Maréchal Foch – 4ᵉ

Entrée gratuite et sur réservation

Renseignements : 04.91.49.27.88

_____________________________________________________________

Espace musical Hyperion 2 bis, avenue Maréchal Foch, 13004 Marseille