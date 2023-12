Compagnie Maïrol Espace musical Hyperion Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Fin : 2024-01-05T14:30:00+01:00 – 2024-01-05T16:30:00+01:00 Vendredi 5 Janvier 2024 à partir de 14h30, l’espace Hyperion accueille la compagnie » MAÏROL » pour un spectacle musical.

#musique | Un moment adapté à tous lors d’un voyage sensoriel entre sons, mots et chansons.

➡ Entrée gratuite et sur réservation

☎️ Renseignements : 04.91.49.27.88

https://www.marseille4-5.fr/evenements/compagnie-mairol/

