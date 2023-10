Cet évènement est passé SCARLEAN / ALTESIA Espace musical Hyperion Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille SCARLEAN / ALTESIA Espace musical Hyperion Marseille, 20 octobre 2023, Marseille. SCARLEAN / ALTESIA Vendredi 20 octobre, 20h00 Espace musical Hyperion Entrée libre À l’affiche ce vendredi 20 octobre à partir de 20h le groupe SCARLEAN + ALTESIA

Venez découvrir ce groupe de Métal Alternatif qui affiche une personnalité affirmée avec des influences bien élaborées et intégrées au service de la recherche émotionnelle de chansons.

Une soirée qui s’annonce riche en émotions.

Entrée libre et gratuite

Début du concert à 20h30

Espace musical Hyperion 2 bis, avenue Maréchal Foch, 13004 Marseille Marseille 13004 Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

2023-10-20T20:00:00+02:00 – 2023-10-20T23:00:00+02:00

2023-10-20T20:00:00+02:00 – 2023-10-20T23:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Espace musical Hyperion Adresse 2 bis, avenue Maréchal Foch, 13004 Marseille Ville Marseille Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville Espace musical Hyperion Marseille latitude longitude 43.301667;5.397709

