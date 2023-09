Ban D’l Bong Espace musical Hyperion Marseille, 22 septembre 2023, Marseille.

Ban D’l Bong Vendredi 22 septembre, 20h30 Espace musical Hyperion Entrée libre

Ban D’l Bong signifie « arrière petit fils du monde » en langue Punu. Il s’agit d’un groupe métis qui reflète les couleurs de notre société. Ban D’L Bong revisite le monde avec des compositions originales et donne naissance à un nouveau style musical : la pop sébène qui prend racine dans la rumba congolaise et fusionne musique pop, slam, rock, afrobeat et reggae. Carrefour des langues, boulevard des rythmes ensoleillés, le tout servi sur un plateau d’ambiance sans fin.

Espace musical Hyperion 2 bis, avenue Maréchal Foch, 13004 Marseille Marseille 13004 Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-22T20:30:00+02:00 – 2023-09-22T22:00:00+02:00

