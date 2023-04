Pamela Badjogo / Festival La Nuit des Griots Espace musical Hyperion, 10 mai 2023, Marseille.

Pamela Badjogo / Festival La Nuit des Griots Mercredi 10 mai, 19h00 Espace musical Hyperion 10€

Pamela Badjogo la princesse bantoue au talent incontesté,

Rév »lation afro pop à la personnalité bien trempée, sera pour la première fois à Marseille au Festival Nuit Des Griots Marseille.

Cinq ans après la sortie de son premier album, la princesse gabonaise à la voix soul est de retour avec un cocktail bouillonnant mélange d’afropop, highlife façon bantoue et afrobeat qui nous plonge dans l’effervescence des nuits agitées d’Afrique Centrale.

-> Pour écouter : https://youtu.be/vs_lUWj1s1I

Soirée en partenariat avec Mairie des 4e et 5e arrondissements

& !

Espace musical Hyperion 2 bis, avenue Maréchal Foch, 13004 Marseille Marseille 13004 Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/festival-la-nuit-des-griots-8 »}] [{« data »: {« author »: « Pamela Badjogo », « cache_age »: 86400, « description »: « Disponible en tu00e9lu00e9chargement lu00e9galn »Album Kaba » ud83dudc49https://backl.ink/144139637nAbonnez vous ud83dudc49 www.youtube.com/pamelabadjogo/?sub_co…nNews letter ud83dudc49 www.pamelabadjogo.net nRejoigniez-moi !nFACEBOOK / INSTAGRAM / TIK TOK : @pamela.badjogo », « type »: « video », « title »: « Pamela Badjogo – Toto remix by Victor Vagh », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/vs_lUWj1s1I/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=vs_lUWj1s1I », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UC9yNwGCv_y6BoLdEHIT6NeQ », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://youtu.be/vs_lUWj1s1I »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-10T19:00:00+02:00 – 2023-05-10T23:30:00+02:00

2023-05-10T19:00:00+02:00 – 2023-05-10T23:30:00+02:00