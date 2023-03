NINA et ROCKLOE + blandine Espace musical Hyperion Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

NINA et ROCKLOE + blandine Espace musical Hyperion, 17 mars 2023, Marseille. NINA et ROCKLOE + blandine Vendredi 17 mars, 20h00 Espace musical Hyperion Entrée libre NINA, 26 ans, est une chanteuse interprète de style Pop, elle a fait plusieurs rencontres artistiques dont les DJ Sherrie Sherrie et The Ware avec lesquels elle a pu enregistrer le titre « Nana Song » qui les a amené en Russie, pour une émission de télévision. En 2018, Julien Doré l’invite à faire sa première partie à Solliès-Pont.

CHLOÉ est une guitariste française passionnée de musique depuis son plus jeune âge, elle commence à prendre des cours de guitare à l’âge de 13 ans.

En 2013, elle décide de créer sa chaîne YouTube « Rockloé » où elle poste en grande majorité des reprises de grands classiques du rock.

Depuis, elle ne cesse de s’investir sur sa chaîne YouTube, et poste régulièrement du

contenu que ses abonnés suivent de près.

BLANDINE est une jeune chanteuse Aixoise. Elle a commencé en faisant des reprises de musique française en y ajoutant sa touche personnelle.

⌚Ouverture des portes 20h

Concert 20h30

Infos 04 91 49 27 88

Espace musical Hyperion 2 bis, avenue Maréchal Foch, 13004 Marseille Marseille 13004 Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-17T20:00:00+01:00 – 2023-03-17T23:30:00+01:00

2023-03-17T20:00:00+01:00 – 2023-03-17T23:30:00+01:00

