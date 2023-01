LARME A GAUCHE Espace musical Hyperion Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

LARME A GAUCHE Vendredi 10 février, 20h00 Espace musical Hyperion

Entrée libre

♫ELECTRO METAL♫ Espace musical Hyperion 2 bis, avenue Maréchal Foch, 13004 Marseille CONCERT SORTIE D'ALBUM DU DUO LARME A GAUCHE ◾

Duo féminin originaire de Marseille, Larme à gauche délivre un son electro-metal sombre et puissant influencé par des groupes comme Rammstein, NIN ou encore Rob Zombie.

Des riffs de guitares saturés agressifs et des synthés acides viennent se poser sur des batteries électro lourdes. La voix en français alterne chant clair et « scream ».

Les textes abordent des sujets souvent sombres tournants autour du thème de la mort. Ils traitent aussi d’expériences personnelles voir intimes avec une sincérité brute.

Entrée libre

Ouverture des portes 20h

à l’espace musical Hyperion

2 Bis Avenue Maréchal FOCH 13004 Marseille

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-10T20:00:00+01:00

2023-02-10T23:00:00+01:00

