Elise et Moi Vendredi 20 janvier, 19h45 Espace musical Hyperion

Espace musical Hyperion 2 bis, avenue Maréchal Foch, 13004 Marseille

Après le succès de son 1er EP, « La mer qui divague », Elise Vassallucci vient de sortir un EP 5 titres, « Fuveau ».

Il nous invite à la contemplation d’un univers sensible et décalé. Le trio affirme sa maturité artistique Pierre Mikdjian au piano et Nghia Duong à

la contrebasse. « Fuveau » vous amènera dans un jardin suspendu dans le temps, quelque part en Provence, puis à Toulouse, là où réside l’âme de Claude Nougaro, ainsi que dans une forêt sacrée sortie de

l’imagination d’Hayao Miyasaki, ou enfin au cœur d’une histoire passionnelle entre Alfred Wolfsohn et Charlotte Salomon.

